Emma Marrone: Porto sempre con me lo spray al peperoncino

"Anch'io mi sono ritrovata a dover affrontare gli stalker

Lo si fa con coraggio e con le persone che si trovano vicino

Alcuni mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro e questo mi ha fatto molto arrabbiare perché ci sono persone che hanno perso la vita davvero a causa di questa malattia

Appena sai queste notizie ti incazzi, piangi e hai paura

Oggi sto bene, ma ho ancora paura di stare male. Cerco di vivermela al meglio tutti i giorni

mi ero resa conto quanto fosse importante lanciare il messaggio della prevenzione

e da lì sono partite tutta una serie di cose che mi hanno un po’ destabilizzata. Mi hanno afflitta tantissimo

"rimessa in piedi

Ora sono più folle di prima- dice- E mi mangio la vita a morsi

si deve destreggiare tra fan, haters e stalker. Lo ha rivelato la cantante in un'intervista a Le Iene. E per difendersi, ha raccontato, porta sempre con sé lo- ha raccontato Emma-". Ma, nonostante lei abbia sempre nella borsetta lo spray al peperoncino, questo non sempre basta. La cantante, molto conosciuta e seguita sui social, è spesso bersaglio di critiche molto forti e di: "".Unadi cui lei stessa soffre ciclicamente: Emma Marrone, infatti, ha dovuto affrontarechirurgici in 10 anni. "", ha rivelato la cantante alle Iene. Ma, dopo l'iniziale reazione, ha combattuto contro quel male che fa: "".E non si vergogna a parlare del tumore che l'ha colpita più volte, perché "". Lei, invece, aveva scoperto il cancro quasi per caso, grazie a una visita di controllo "". Ora, però, Emma Marrone si è", con la grinta che la contraddistingue e che sembra caratterizzare anche il suo ultimo disco, Fortuna, già in cima alle classifiche. "".