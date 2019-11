Lo hanno fatto con 355mila uomini! Le gemelle Fokkens, le prostitute più anziane di Amsterdam

tutti pazzi perle prostitute più anziane di Amsterdam: «».Fokkens, sono delle ex prostitute olandesi che hanno avuto nella loro vita. Ospiti dalla D’Urso nell’ultima parte dedicata all’, le donne non hanno parlato molto ma hanno fatto innamorare il pubblico sui social.

Dopole ex prostitute più famose e longeve di Amsterdam sono andate in pensione. Ospiti a Live non è la D’urso le simpatiche signore che hanno pubblicato un libro sulla loro vita dal titolo “Due vite in vetrina – Chiacchiere senza veli di due gemelle, storiche prostitute di Amsterdam”, hanno improvvisato anche un balletto con la padrona di casa. Oggi ricordano i bei vecchi tempi spiegando di aver donato ai loro clienti, oltre 355 mila uomini, momenti di. Sono ancora single, ma precisano di avere degli “”.La loro presenza in studio ha fatto letteralmente impazzire i social e in tantissimi sperano di vederle ancora, magari al prossimo Grande Fratello.