Taylor Mega sexy in rosso alla festa per il calendario For Men Magazine

Un abito rosso alla Jessica Rabbit per una strabiliante. Alla festa di presentazione del suo calendario senza veli per “” lasi presenta con uno spacco vertiginoso sotto il quale si intravede tanta pelle nuda e un. Arriva a bordo di un’auto bianca rombante e i flash sono tutti per lei.

Capelli sciolti sulle spalle e sguardo malizioso, la Mega sa come conquistare gli sguardi e con il suo sex appeal non passa certo inosservata. Ogni movimento lascia la scia di una carica erotica incontenibile. La sua falcata seducente lascia senza fiato i fotografi che cercano di cogliere un, ma le intimità restano a fatica nascoste. Poi assaggia la torta e si lecca le dita in una provocazione continua e travolgente. Guarda le foto e non perderti i momenti clou del party e gli scatti del

Sfrontata e sensuale, bella da far girare la testa, con un corpo mozzafiato che non esita ad esibire ad ogni occasione:come protagonista del suo, in edicola a novembre come allegato del magazine. Pose sexy e rigorosamenteper la star dei social, per 12 mesi che si preannunciano bollenti. I 13 scatti sono stati realizzati dal fotografo Dario Plozzer che ha voluto ricreare atmosfere dal sapore anni 80. Taylor ha voluto devolvere il suo compenso all’associazione Wall of Dolls, che si occupa da anni di proteggere le donne dalla violenza di genere.