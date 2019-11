Morgan: A X Factor Fedez riceveva istruzioni dagli autori su cosa dire

Dentro le vostre orecchiette ci sono delle voci che vi parlano

Durante l’ottava edizione di, dietro il bancone dei giudici sedevanoinsieme a Victoria Cabello e Mika. E, proprio dopo le ultime dichiarazioni dell’artista libanese sulle influenze che i giudici riceverebbero da parte degli autori, Marco Castoldi ha raccontato la sua verità confermando – in buona parte – quanto intuito dagli spettatori del talent show di Sky Uno.– dicevadurante la sua partecipazione straordinaria alla 13esima edizione di X Factor - .". A sottolineare che quanto denunciato dal cantante libanese corrisponda a verità, ci ha pensato Morgan che, in una intervista a Libero , ha confermato quanto il giudizio deglicondizioni i giudici dello show e lasciandosi andare, poi, adpiù pesanti nei confronti di Fedez.– ha dichiarato Morgan, sferrando un altro attacco al collega di bancone - .”. L’utilizzo degli, di cui Fedez avrebbe fatto ampiamente uso, però, pare non sia obbligatorio. Morgan, infatti, ha raccontato di non averli mai utilizzati. “– ha detto - .”.E, proprio riguardo una la sua ultima partecipazione al talent show di Sky Uno, Morgan ha raccontato di essere statoa prendere parte al cast di giudici. “– ha svelato, sostenendo di non aver mai ricevuto ilpattuito - .”.