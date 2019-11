Mi sono rovinata! Tina Cipollari e la dieta, brutta scoperta in diretta

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne sapranno Tina Cipollari ha deciso di seguire una dieta ferrea. La dama ha scelto di rendere pubblico il suo percorso di dimagrimento, anche allo scopo di essere d’esempio per molte donne che si trovano nella sua stessa posizione. Ad ogni modo, le cose non vanno sempre come ci si aspetta. Dopo un inizio a dir poco strabiliante, infatti, l’esuberante opinionista di Uomini e Donne ha avuto una battuta d’arresto. Ciò che ha scoperto nel corso dell’ultima pesata in studio, infatti, le ha generato molto sgomento e rammarico. Inutile sono stati i tentativi della conduttrice di sollevarle il morale.

Tina Cipollari è sicuramente un volto iconico del talk show di Maria De Filippi. La dama è tra i protagonisti più amati e più odiati di Uomini e Donne. Le personalità come quelle dell’ex moglie di Kikò Nalli sono sempre molto discusse. Specie nell’ultimo periodo, infatti, sta ricevendo numerose critiche per il modo in cui si sta comportando con Gemma Galgani. Diverse persone stanno reputando davvero ingiustificabile il suo comportamento. D’altro canto, però, Tina Cipollari sta generando scalpore anche per la sua idea di mettersi a dieta. Considerando il drastico aumento di peso che ha avuto in questi mesi, la donna ha deciso di tirare un freno e rimettersi a regime, in modo da perdere tutti i chili di cui ha bisogno.

Tale percorso è iniziato decisamente nel migliore dei modi. La conduttrice Maria De Filippi, così come tutti i presenti in studio, si sono spesso complimentati con lei per gli ottimi risultati raggiunti. Nel corso dell’ultima pesata, però, Tina Cipollari ha fatto una drastica scoperta in merito alla dieta che sta seguendo. Salendo sulla bilancia ha, infatti, appreso di non essere affatto dimagrita, bensì ingrassata. Nel leggere il peso, la dama è rimasta senza parole e si è rattristata moltissimo. Maria De Filippi, così come la specialista che la sta seguendo, ha provato a rincuorarla dicendole che una piccola battuta d’arresto può capitare. La Cipollari, però, non ha potuto fare a meno di mostrare lo sconforto ed ha chiosato dicendo di essersi rovinata la giornata.