Mai fatto in vita mia! Floriana Secondi e il video proibito, la verità da Barbara D’Urso

Anche voi avete sentito parlare delche vedeva protagonista la ex vincitrice del Grande Fratello Floriana Secondi?. È stata la stessanella puntata andata in onda lunedì 4 novembre 2019. La voce del video per adulti della Secondi è circolata per un po’ ma la ex gieffina ha voluto smentire tutto mentre era ospite di Barbara D’Urso. Il video sarebbe stato girato insieme all’ex compagno. Il filmato in questione era stato pubblicizzato da una serie di foto in cui la Secondi e Pompili comparivano su un divano inProprio per commentare quelle foto, Barbara D’Urso ha invitato aFloriana Secondi affinché anche lei potesse dire la sua e raccontare la sua versione. La Secondi non ha dubbi: quel video non esiste. È stato un modo per farla cadere in trappola per racimolare qualche soldo. “È una storia lunghissima – ha spiegato Floriana – Su questa situazione ci sono delle denunce in corso. Sono anni che tralascio ma questa volta devo metterci un punto”.

E ancora: “La donna con la mascherina nelle foto sono io e l’uomo accanto a me è l’essere più meschino che abbia mai conosciuto. È una storia di ricatti che vorrei raccontare con denunce alla mano, quindi lo farò in seguito. Oggi voglio solo scagionarmi da quelle foto perché sono una mamma. Sono foto scattate almeno 5 anni fa da un fotografo di Playboy. Ero stata messa in mezzo perché c’erano degli interessi personali: una casa, mio figlio…Ero ricattata e sotto torchio”.Floriana ha le idee chiarissime: “Continuavamo a spingere questa storia secondo la quale io e questo soggetto fossimo fidanzati ma nessuno ci credeva, tanto che diversi direttori di giornali non vollero prendere queste foto”.: “Sono anni che aspetto di vedere questo soggetto, se lo prendo lo faccio nero. Ha infranto la serenità del mio bambino, lo sfondo – ha spiegato – Sono stata ricattata. Lui fingeva di essere il mio fidanzato, prima ancora aveva finto di essere il fidanzato di Valeria Marini”.

Insomma,, sarebbe stata tutta una trappola : “Facevamo questi servizi fotografici ma non uscivamo sui giornali perché nessuno credeva a questa storia. In questa occasione il fotografo ci disse di esagerare quindi scattammo queste foto in questo modo ma, nonostante il contenuto, gli scatti non sono mai usciti. Questo soggetto meschino e infame le ha caricate su Onlyfans. Vuole che ci si iscriva e si paghi l’iscrizione per vedere il video da cui gli scatti sono tratti ma il video non esiste. Non ho mai fatto un video por** in vita mia”.