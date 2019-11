Ha 17 anni e dorme da 2 mesi! Sharik Tovar soffre della Sindrome della bella addormentata

Si tratta di una, che non deve senza dubbio essere presa alla leggera. Tuttavia è anche un situazione rarissima che colpisce soltanto una persona ogni 500.000 di cui due terzi uomini e un terzo donne. Stiamo parlando dalla, nota come sindrome della “”. La protagonista di questi giorni è una ragazza colombiana che ha. Questa è solo la più lunga di una serie di frequenti crisi, iniziate all’età di due anni, con cui la giovaneè costretta a convivere a causa di questo disturbo.La giovane colombiana Sharik Tovar – come riporta “” ha frequenti episodi di addormentamento prolungato, accompagnati a volte da perdita di memoria. Nel caso della crisi più lunga, 48 giorni di sonno filato,. Nonostante tutto la ragazza, ad esclusione degli episodi di sonno prolungato, vive una vita normale e non ha altri sintomi.

La giovane colombiana, durante i periodi di, può contare sull’assistenza della madre che la. I più colpiti sono proprio gli adolescenti che, a causa della malattia, soffrono di sonnolenza diurna eccessiva, con momenti di ipersonnia che possono durare da una a 2 settimane e ripetersi una o più volte in un anno.Si tratta di unadi cui si conosce ancora poco, per la quale non ci sono cure e che il più delle volte si risolve spontaneamente con il tempo, verso i trent’anni. Ma da cosa è causata questa sindrome? All’origine del primo episodio di sonno prolungato nel 72% dei casi c’è un’infezione e, in generale, gli episodi sono ciclici con una durata media di 10 giorni che si ripetono ogni 3 o 4 mesi (la frequenza è più ravvicinata nelle forme infantili).

Il numero di episodi per ciascun malato va dai 7 a 19 in una fascia d’età tra gli 8 e i 14 anni. Gli episodi comportano ipersonnia (tra le 15 e le 21 ore di sonno al giorno), disturbi cognitivi (apatia, confusione, lentezza, amnesia) con sensazioni di irrealtà (percezioni alterate, stato onirico).