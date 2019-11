Serena Smith spende migliaia di euro per rifarsi tutto... è ossessionata dalla chirurgia plastica

A volte, per alcuni, la chirurgia plastica diventa quasi un costante pensiero, quasi una malattia. E forse questo è il caso di, una ragazza di 21 anni che vienee nella vita sogna di diventare una cantante. Insegue la passione per la musica fin da quando è una ragazzina, peccato solo che l’abbia portata a perdere il “contatto con la realtà”. Ispirandosi alla maggior parte delle star di successo, ha pensato bene di, così da correggere alcuni dettagli estetici che non le piacevano e che la facevano sentire insicura.Ha, è passata al biondo platino e si è tatuata le sopracciglia, senza considerare che continua a. Il risultato? Rispetto a qualche anno fa il suo aspetto è decisamente stravolto.

È letteralmente ossessionata dalla chirurgia e non riesce più a farne a meno, tanto da essere arrivata a spendere più di 17.000 euro in operazioni e ritocchi vari. “Prima degli interventi non mi sentivo davvero me stessa. Ero naturale ma troppo semplice per i miei gusti. Ora mi fa piacere che tutti mi fissano”, ha spiegato la ragazza.Nonostante il, lei sembra non aver alcuna intenzione di farlo, anzi ha paragonato la sua passione per gli interventi a quella del ragazzo per il body building, attività che lo porta ad avere i muscoli pompati. L’obiettivo di Serena? Diventare il più artificiale possibile, così che sempre più

Le operazioni a cui sogna di sottoporsi sono ancora moltissime, da quella ala quella ai, che le permetterà di avere una vita più sottile. Insomma, per Serena questo sarebbe solo l’inizio, a quanto pare le manca ancora molto per sentirsi sicura e bella al 100%.