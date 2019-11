Eva Henger dimagrita eccessivamente... ecco quanti chili ha perso la madre di Mercedesz

A Live Non è la D’urso la tormentata vicenda Eva Henger e le accuse al fidanzato della figlia Mercedesz, Lucas Peracchi. In pratica l’ex attrice porno ha pesantemente accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di usare la fidanzata come capro espiatorio e non solo, secondo quanto sostenuto dall’ex naufraga e dal personal trainer, l’ex sarebbe anche violento con la ragazza. Qualche giorno fa, attraverso delle Stories, la moglie di Caroletti ha avuto il seguente sfogo: “A me dispiace ma io a queste persone devo dare ragione! Io avevo già parlato con Mercedesz dicendo che questi video che fanno non vanno bene, le avevo detto di parlare con Lucas, ma lei non aveva il coraggio”.

Dopo queste parole Mercedesz e successivamente Peracchi si sono recati nei salotti di Barbara D’Urso per smentire tutto e dire la loro verità. Da qualche giorno, però, Eva Henger è apparsa irriconoscibile sui suoi canali social, tanto da far preoccupare i suoi numerosi follower. Attraverso delle foto condivise su IG, l’ex pornostar si è fatta vedere eccessivamente dimagrita al punto di essere quasi irriconoscibile. In tanti sono più che convinti che questa perdita di peso così cospicua sia dipesa dai numerosi litigi che la donna ha avuto in questo ultimo mese con la figlia Mercedesz. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, per tranquillizzare tutti coloro che la seguono sui social ha dichiarato questo: “Come vedete sono dimagrita e mi sento davvero bene con me stessa”.

Nello specifico si tratta di una perdita di ben dieci chilogrammi. Ma cosa sta accadendo nella vita della moglie di Massimiliano Caroletti? Molto probabilmente questo repentino calo di peso potrebbe essere legato al continuo stress dovuto alle discussioni con Mercedesz per via del fidanzato Lucas Peracchi. Quest’ultimo, intanto, è pronto a ricorrere per le vie legali dopo le pesanti accuse della suocera : “Non ho fatto partire alcuna azione legale nei confronti di Eva ma ho raccolto tutto il materiale e sto decidendo cosa fare. Eva ha voluto fare lo show altrimenti correva dai Carabinieri. Mi ha rovinato la vita, l’etichetta di ‘picchiatore delle donne’ ora non me la toglie più nessuno. Ho perso anche dei lavori visto che sono un personal trainer e lavoro quotidianamente con le donne. Sono disposto a perdonarla ma ho bisogno delle sue scuse pubbliche”, ha dichiarato l’ex tronista di U&D.