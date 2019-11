Manuel Bortuzzo, vivo per 12 millimetri... Presto tornerò a camminare

Sono vivo per 12 millimetri perché se il proiettile avesse preso l'aorta addominale, mi sarebbero rimasti solo 90 secondi di vita

". Sono le parole di, ex promessa del nuoto che in una emozionantenel salotto di Fabio Fazio ha raccontato della tragica circostanza che lo ha costretto alla sedia a rotelle. Era il 2 febbraio del 2019 quando il talento triestino, in lizza per le Olimpiadi, per uno scambio di persona, fu colpito alla schiena da un proiettile riportando unae completa. La, di cui fui vittima accidentale, avvenne in quartiere alla periferia di Roma, per mano di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, due ragazzi di Acilia condannati a 16 anni di reclusione con l'accusa di duplice tentato omicidio aggravato.Da quel quel giorno sono trascorsi 9 mesi e, con non poca fatica, Manuel è riuscito a voltare pagina, a trovare nuova linfa vitale. E lo ha fatto grazie all'affetto dei genitori, al supporto della fidanzata Martina e ad una tenacia che solo chi è sopravvissuto alla morte possiede. Il lungo percorso di catarsi lo ha raccontato di proprio pugno nelautobiografico "Rinascere", edito da Mondadori, in uscita il domani, 5 novembre. "– racconta Bortuzzo nel corso del programma Che Tempo che Fa –.. Manuel ha parlato degli attimi successivi al risveglio dopo l'intervento salva vita all'ospedale San Camillo, dove era stato trasportato in condizioni decisamente critiche.