Manuel Bortuzzo: Mi do 10 anni per camminare

Il ragazzo, vittima di unaalla periferia di Roma che lo ha costretto su una, presenta il suo libro, "" e annuncia: "La lesione midollare non è completa. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi 9 mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando si parla di cose di cui non si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma". Lo ha detto, il nuotatore vittima di una sparatoria a Roma, a febbraio scorso,che gli ha provocato una lesione midollare. In libreria esce "Rinascere" e Bortuzzo spiega di aver voluto annotare nel libro "Tutti i miei progressi. Mi sono dato 10 anni per tornare a camminare".