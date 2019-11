La stessa me...? Ecco l'intercettazione di Nicosia su Falcone e Borsellino

È undai contenuti molto forti quello rilevato nell’ambito dell’intercettazione eseguita su, il collaboratore parlamentare 48enne fermato questa mattina a Sciacca insieme ad altre quattro persone nell’ambito dell’operazione antimafia “Passpartou”. Un dialogo incentrato sui giudicie sul loro nome all’aeroporto di Palermo. Questo quanto emerge in una sua conversazione dove esordisce con “Welcome to Palermo … All’bisogna cambiare”. All’affermazione qualcuno in sua compagnia gli chiede perché vuole un’intestazione diversa e lui risponde: “Ma perché dobbiamo spiegare chi sono? Perché dobbiamosempre la stessa? Sono vittime di che cosa? Incidente sul lavoro?”. In quest’ultima affermazione fa seguito una grassa risata.La conversazione prosegue ancora e non vengono risparmiate altre ironie sulla memoriadi Falcone e Borsellino con riferimento sempre al nome dell’aeroporto: “Perché non lo chiamavano Luigi Pirandello o Leonardo Sciascia visto che gli altri si chiamano Leonardo da Vinci o Marco Polo eh? E che ca** va! E che minc...è!”. A queste affermazioni Nicosia da pure una giustificazione: “Falcone e Borsellino … e alla gente uno gli deve raccontare, sa Falcone e Borsellino sono due magistrati uccisi dalla mafia, uno con una bomba in via D’Amelio e uno con lain autostrada … Ora andiamo a Palermo e vi faccio vedere dov’è saltata l’autostrada”.