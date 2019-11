Ecco il tuo vero volto! La scherzo de Le Iene fa infuriare Juliana Moreira

Un classico scherzo de “Le Iene”, andando in onda in occasione della puntata del 3 novembre, sta facendo molto discutere i social. Protagonista è la bella modella brasiliana, ex velina e conduttrice di “Paperissima Sprint”, Juliana Moreira. Lo scherzo, organizzato in combutta con il marito della Moreira, l’inviato di “Striscia la Notizia”, l’amico degli animali, Edoardo Stoppa, ha rivelato qualche dettaglio in più del vero carattere della modella brasiliana. Dettagli che non sono per niente piaciuti ai telespettatori del programma. Già perchè la Moreira, per tutta la durata dello scherzo, ha dimostrato di avere un carattere decisamente irascibile, finanche manesco, e follemente geloso.

Sin dall’inizio, il marito Edoardo Stoppa, consiglia a “Le Iene” di chiamare, per lo scherzo, un’attrice che “sappia incassare”. Questo perchè, Juliana Moreira, così come il marito, è un’esperta di arti marziali, che pratica ormai da circa 10 anni. Lo scherzo nasce proprio dal carattere molto geloso della brasiliana. Un attrice, che frequenta la loro stessa palestra, decide di sedurre Stoppa, facendo avences spinte all’inviato di “Striscia”, anche in presenza della moglie Juliana. La Moreira, cerca inizialmente di mantenere la calma, ma ci riesce poco.

Quando lo scherzo raggiunge il suo culmine, cioè quando la Moreira becca in casa il marito con un altra donna, la situazione subito degenera. E dire che le prime avvisaglie c’erano già state, quando in palestra la modella aveva detto al marito, reo (ma entrato nella parte) di non rifiutare le attenzioni di un’altra ragazza, “quando andiamo a casa ti gonfio di botte”. Le due, che si rivedono poi sul ring per una resa dei conti, con tanto di colonna sonora del film “Rocky” a fare da sottofondo, vengono bloccate appena in tempo. Lo scherzo però ha suscitato immediatamente la reazione del web e dei tanti che hanno avuto da ridire sull’atteggiamento della Moreira.

In tv, la modella brasiliana, si è sempre mostrata molto sorridente e pacata, ma nel privato è tutta un’altra persona, accusano dal web. Ha fatto comunque una certa impressione la facilità con cui la Moreira ha deciso di aggredire la sua rivale, senza battere ciglio.