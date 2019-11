L' hater contro Chiara Ferragni... Che schifo che fai, a me proprio non piaci

è una delle donne più famose del mondo ormai. Influencer numero uno in Italia, il suo lavoro di imprenditrice digitale l’ha fatta conoscere in tutto il mondo. Insomma, è un momento propizio per l’influencer, che oltre al lavoro come web influencer ha anche una bellissima famiglia, con il maritoe il piccolo. Di certo, però, anche per lei non mancano lee gli insulti, soprattutto sui social. Nella giornata odierna la Ferragni è stata protagonista di un brutto episodio con une si è lasciata andare a un lungo e duro sfogo nelle sue Instagram Stories.Chiara Ferragni si è concessa una pausa rilassante in montagna, dove si è recata in quest'ultimo weekend, insieme al piccolo Leo e ad alcuni amici. Il marito Fedez, invece, è rimasto a Milano immerso nei suoi impegni di lavoro e preso dalla sua passione di vita: la musica. Il rapper è in procinto di partorire una nuova impresa musicale, e con il suo amicosi è dilettato a condividere con i fan, tramite i social network, qualche assaggio del brano inedito. L'intraprendente esperta di tendenze, come di consueto, cura la sua immagine social, e nella mattinata di domenica, intenta a postare scatti ed elargire i suoi preziosi consigli, si è vista recapitare un commento alquanto sgradevole. La Ferragni ha incassato il colpo, e con, ha replicato alcon parole ironiche. Sul finire del piacevole weekend, Chiara Ferragni e il suo seguito hanno fatto rientro a casa. Nel viaggio di rientro l'influencer ha proseguito nell'interscambio social con i suoi fan, rivolgendo loro dei quesiti ed una suamatura.

Che schifo che fai, a me proprio non piaci", commento che ha incassato molti like di approvazione.

La moglie di Fedez, ignorando l'utente esagitato, ha replicato inizialmente con parole ironiche, ma successivamente ha registrato un video nelle sue Instragm Stories nel quale esterna una sua riflessione e uno sfogo profondo. "Tra i primi commenti al mio nuovo post c’era naturalmente quello del fenomeno del momento. Di una persona che mi segue e che mi dice che faccio schifo eccetera. A me piace rispondere in maniera ironica. A quei commenti lì, figurati, io ci ho fatto il callo perché ci saranno sempre queste persone che pensano di essere simpatiche".

Però quello che mi sconvolge è che c’è gente che mi segue e che mette like a questi commenti inutili, perchè?!? ",

Che tutti si potessero dimenticare di me da lì a 6 mesi, di essere una meteora. Non lasciare un segno in quello che faccio e nelle persone che incontro è una delle mie più grandi paure". Anche la combattiva Chiara Ferragni posssiede dei punti di vulnerabilità, la gente comune può consolarsi.

Ma cosa è accaduto che ha ferito la tempra della Ferragni? La bella influencer, sempre prodiga nel condividere fatti e storie personali con i suoi follower, ha pubblicato una sua foto sul profilo Instagram in cui appare semi nuda, ovvero in reggiseno color carne e sotto con indosso dei leggins da lei disegnati, con impresso il suo marchio della "Chiara Ferragni Collection". Lo scatto postato dalla influencer cremonese ha ricevuto come sempre moltissimi commenti favorevoli, la maggior parte dei quali da parte dei suoi fan più affezionati, Ma, nonostante lo scatto non presenti elementi di oscenità, ha catalizzato parecchie critiche e, talvolta gratuiti ed eccessivi, come quello di un hater che l'ha particolarmente. Un utente, in particolare, allo scopo di mettersi in risalto e risultare protagonista della situazione, ha commentato la foto di Chiara Ferragni con parole denigratorie: "Oltre alledell’utente, quello che ha fatto rimanere esterrefatta la Ferragni sono i like al commento di questa persona, da parte di gente che la segue da tempo. "ha domandato retoricamente la nota influencer.L'influnecer del momento, Chiara Ferragni, è sempre attiva sui social network. E nel tragitto di ritorno verso Milano ha comunicato via web con i suoi milioni di ammiratori, i quali le hanno rivolto molti quesiti per appagare la loro sete di curiosità. Tra le numerose domande, la moglie del rapper ha risposto ad una inerente il tema delle paure e dei timori personali che compaiono rapportandosi alla vita. La Feragni, in merito, ha confessato una delle sue più grandiche l'hanno perseguitata soprattutto agli esordi della sua carriera di imprenditrice di se stessa: "