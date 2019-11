Naike Rivelli nuda col gatto nero! lato B in primo piano

Naike Rivelli è tornata alla grande su Instagram. Dopo giorni di foto con tema Halloween, la figlia di Ornella Muti si è dedicata nuovamente alla sua vecchia passione, ovvero mostrarsi totalmente nuda. La modella ed attrice ha lanciato l’ennesima provocazione social coinvolgendo anche un animale. Naike Rivelli ci è ricascata. Il suo account Instagram si è impreziosito di un nuovo scatto dal sapore bollente. La ribelle figlia di Ornella Muti ha deciso di augurare un buon sabato a tutti coloro che la seguono con un immagine da urlo.

In pratica la donna si è mostrata completamente nuda, distesa sul pavimento e al suo fianco un bellissimo gatto nero di razza persiana. La modella si fa vedere di spalle dove è possibile notare un tatuaggio sul collo e un altro nelle zone basse, precisamente sulle natiche. Ovviamente l’occhio dei follower maschietti è caduto sul lato B tonico della Rivelli, in evidenza perché è sprovvisto di slip. Mentre i suoi capelli sono sciolti e ricci adagiati sulla moquette. Al fianco della foto Naike ha scritto la seguente didascalia: “Good morning Witches Buongiorno Streghe”... oltre ad ottenere likes e commenti positivi, ne sono arrivati altrettanti negativi da parte dei leoni da tastiera. Quest’ultimi l’hanno accusata per l’ennesima volta di essere esibizionista e volgare.