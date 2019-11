Arianna Mihajlovic e il tenero messaggio per Sinisa su Instagram

Unper ribadire, se ancora ce ne fosse bisogno, la vicinanza e l’ammirazione verso l’uomo della sua vita.Lo ha fattoche, ancora una volta, ha voluto gridare al mondo, ma soprattutto a suo marito Sinisa, quanto si senta fortunata a condividere l’esistenza con lui, e quanto vuole continuare a stargli vicino.Arianna d’altronde, è a fianco dida oltre 20 anni, il loro amore si è concretizzato in une nella creazione di una famiglia numerosa e unita, con la nascita di ben cinque figli. Un amore che sta dimostrando di essere veramente ‘a prova di bomba’, come prova il post social di oggi.Arianna posta su Instagram una foto bellissima. Nell’immagine ci sono lei e: abbracciati, sorridenti, sembrano quasi sereni. Una foto che risale, a giudicare dai sorrisi, ad un momento della loro vita evidentemente pieno di gioia, un momento in cui forse i due coniugi non stanno pensando alle difficoltà che il destino ha messo loro di fronte.La didascalia che commenta le foto dice: “Ho un debole per gli Eroi” con tanto di arcobaleni e cuoricini. Una sorta di rinnovatapubblica: Arianna e Sinisa sono infattinati. Da quando lui si è ammalato di leucemia, tutta la sua bella e numerosa famiglia sta lottando insieme all’ex calciatore ad iniziare da lei, la sua donna che non fa che sostenere, incoraggiare, dare forza al marito, che si nutre anche del suo amore e lo trasforma in un’arma formidabile nella guerra alla malattia.Lui può essere considerato un eroe, ma Arianna e il suo grande amore sono tra le fonti più importanti della sua forza e del suo coraggio. Non a caso, la didascalia di questa nuova dichiarazione d’amore social è decorata con emoticon che rafforzano il pensiero di Arianna: ii, che pulsano di amore e gli, che sono quei meravigliosi effetti di luce e colori che escono dopo un brutto temporale e annunciano il ritorno della luce e del sole, proprio come tutti ci auguriamo succeda presto per Sinisa, Arianna e la loro meravigliosa famiglia guerriera.