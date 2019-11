Floriana Secondi, video hard con l'ex Daniele Pompili? Scoprite il nostro kamasutra

Floriana Secondi, storica vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, debutta su OnlyFans insieme al suo ex storico fidanzato, Daniele Pompili, con un video spinto, secondo quanto l’anteprima lascia desumere. Il ragazzo ha condiviso una serie di foto che lo ritraggono sul set con Floriana. In particolare colpiscono due scatti: lui seduto su un divano, lei sopra vestita in latex nero e con una benda sugli occhi. Nel post condiviso su Twitter, il ragazzo cita una presunta ricerca apparsa sui giornali, secondo cui il kamasutra renderebbe belli. E chiede di iscriversi alla sua pagina per vedere il loro, fra due settimane disponibile.

OnlyFans, per chi non lo sapesse, è un social network a pagamento, in cui i protagonisti caricano contenuti esclusivi dedicati solamente ai fan, appunto, disposti nel pagare, così da relazionarsi direttamente e vedere i contenuti multimediali. Non è nato, naturalmente, come un social a tinte hard, che però suscita notevole interesse e per questo tanti iscritti caricano sul proprio profilo privato esclusivamente foto e video osé.

Per vedere Floriana Secondi bisogna sottoscrivere un abbonamento mensile di 10 dollari, tuttavia una volta aderito non si ha il libero accesso a tutti i profili, ma esclusivamente quelli per cui si ha pagato. In sintesi, se ci si iscrivesse a 3 canali costerebbe complessivamente 30 dollari. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, il profilo del beniamino o della beniamina si sbloccherà; con la possibilità di guardare le foto e i video caricati, commentare e persino mandargli messaggi in privato.

Floriana Secondi è spesso ospite dei talk show di Barbara d’Urso. Per quanto riguarda, invece, Daniele Pompili, è stato protagonista a Ciao Darwin 8, il belloccio inserito nella prova La Macchina del Tempo. Seguitissimo sui social, pubblica spesso foto ad altissimo tasso erotico.