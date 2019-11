Miky Falcicchio tra Professione modella e Top Model of the World Italy

Il fondatore di Fatti per il Successo Academy e del brand di kids fashion Crown 81, Miky Falcicchio, sta lavorando su più fronti che abbracciano il mondo della moda, della tv, della pubblicità e dello spettacolo a 360°.

Il talent e fashion scout pugliese ha lanciato di recente il nuovo segmento della sua Academy: Professione modella. Che cos'é? Che cosa comprende? Uno dei principali obiettivi è quello di costruire un percorso su misura, adattandolo ai nuovi mutamenti del mondo dello spettacolo. Oggi non si può vivere dal semplice lavoro di modella, ma occorre adattarsi ai nuovi sistemi di comunicazione per poter ricoprire diversi ruoli che vanno dalla web influencer alla modella fino alla showgirl in tv.

Un altro importante obiettivo di questo concept è il management di aspiranti modelle e influencer da lanciare, proporre e inserire nel mondo della moda, dello spettacolo, della televisione e della pubblicità attraverso una solida preparazione teorico e pratica oltre a un’attenta cura dell’immagine mediante il supporto dell’ufficio stampa e un’efficace strategia di comunicazione online. Il concept è dedicato alle aspiranti modelle e influencer, ma richiede un lavoro di ricerca più ampio, promozione d’immagine e management.

Inoltre Miky Falcicchio è stato nominato coordinatore nazionale e direttore commerciale del prestigioso concorso di bellezza femminile Top Model of the World Italy, la cui fase finale è in programma a metà dicembre a Roma. Ma non è finita qui. Come si legge sulla pagina Facebook del concorso: "Da un'idea di Miky Falcicchio, nuovo coordinatore nazionale e responsabile commerciale di Top Model of the World, in linea con Silvia Bianculli, esclusivista del marchio per l'Italia, talent e fashion scout della bellezza femminile nel mondo, nasce Top Kids Model Italy. Le selezioni del nuovo format dedicato al kids fashion internazionale si svolgeranno durante le tappe regionali del concorso (tra i più importanti in Italia e all'estero) alle quali potranno partecipare bambini e ragazzi dai 05 ai 16 anni, divisi nelle categorie Kids e Junior".

