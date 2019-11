Famiglia Sacchi: Giustizia per Luca

"Donato organi perche' era generoso. Il cuore no, era troppo grande, da atleta. Apprezziamo il coraggio e le parole della madre di Valerio Del Grosso, ma niente e nessuno potrà farci riabbracciare il nostro Luca. Chiediamo soltanto sia fatta giustizia". Lo rendono noto i genitori di, tramite i loro legali. Ilpersonal trainer è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub a Roma. Per l'omicidio sono in carcere Valerio Del Grosso e Paolo Pirino. Da lunedì gli inquirenti sentiranno i testimoni tra cui anche laAnastasia.