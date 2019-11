Venezia, fidanzati si schiantano in auto: ragazza morta sul colpo

Tragico incidente a Musile di Piave, in provincia di. Alberto Antonello, il figlio di Franco e fratello di Andrea che hanno ispirato Tutto il mio folle amore disi è schiantato in auto assieme alla sua fidanzata Giulia Zandarin. Il 19enne ha riportato gravi ferite, mentre la ragazza non ce l'ha fatta ed è morta sul colpo. Il sinistro è avvenuto nella mattina del 1 novembre 2019 verso le 8:00 al rientro da una festa di Halloween. Il film di Salvatores, appena uscito nelle sale, è tratto dal romanzo Se ti abbraccio non aver paura dello scrittore Fulvio Ervas. Il lungometraggio racconta la storia dell'imprenditore di Castelfranco (Treviso) e del viaggio assieme al suo figlio autistico Andrea per l'America; un itinerario durato tre mesi.Come leggiamo da Repubblica , poche ore prima della tragedia ad Alberto era stata ritirata la patente, in quanto ritrovato con una minima quantità diin tasca. La polizia gli aveva autorizzato tuttavia il ritorno a casa con la sua auto, una. Sfortunatamente, durante il tragitto, il ragazzo avrebbe perso il controllo schiantandosi contro un albero e finendo in seguito in un fossato.Nell'incidente ha perso la vita Giulia Zandarin, la sua fidanzata di un anno più giovane di lui. Alberto è sopravvissuto ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche presso l'ospedale dell'Angelo di. Entrambi i ragazzi sono residenti a. Franco e Andrea, il papà e il fratello di Alberto Antonello, sono noti a livello mediatico, essendo apparsi in diversi programmi Rai e Mediaset, in cui Franco ha parlato della sua esperienza di vita accanto al figlio autistico. Alberto e Giulia stavano tornando da una serata trascorsa in compagnia di amici presso la discoteca King's di Jesolo (Venezia).