Melita Toniolo bomba sexy... Il suo scatto è da impazzire

Se qualcuno aveva voglia di rivederla ecco chenon si è fatta attendere, e in che posa poi! La bella e affascinante showgirl e modella ex delha infatti fatto felici i suoi fan postando uno scatto bollente, da capogiro! La foto postata danon nasconde nulla delle sue curve travolgenti e la sua forma smagliante colpisce sicuramente. Laè messa in ginocchio e ha le gambe aperte sul divano, una posa che ha letteralmente fatto andare i fan in estasi!