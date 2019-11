Scoperto supermercato con il 90% dei lavoratori in nero

Proseguono senza sosta le operazioni della guardia di finanza difinalizzate al contrasto delle diverse forme di lavoroo "". I militari della compagnia di Augusta, a seguito di una mirata attività informativa, hanno scoperto un supermercato che, per l'esercizio della propria attività commerciale, impiegava nove persone. Di queste, due percepivano il reddito di cittadinanza. A offrire a questi ultimi un'occupazione, nonostante fossero beneficiari del sussidio, è stato il titolare delal quale sono stati mossi rilievi di natura amministrativa che prevedono la procedura di irrogazione della cosiddetta "".Durante i primi accertamenti delle fiamme gialle i lavoratori sono stati sorpresi mentre svolgevano le rispettive mansioni. Ognuno di essi, infatti, indossava gli appositi indumenti da lavoro. Gli elementi riscontrati e debitamente approfonditi, successivamente, sono stati confrontati con quelli contenuti nelle banche dati in uso al corpo. Il titolare dell'esercizio commerciale non solo impiegava in nero nove dei diecipresenti, ma due soggetti percepivano anche il reddito di cittadinanza.Come disposto dalla normativa vigente, e poi chiarito dalla circolare n.8/2019 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, isono stati segnalati alla locale Autorità Giudiziaria e all'INPS per la decadenza/revoca del beneficio. Laricorre allorquando uno dei componenti nel nucleo famigliare è scoperto a svolgere in nero un'attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa senza la preventiva comunicazione on line ai servizi per l'impiego. Il beneficio viene altresì annullato in caso di attività di impresa o di lavoro autonomo senza la comunicazione all'. Con questa operazione i finanzieri confermano la loro pressante attenzione nellaall'illegalità e all'abusivismo nel sistema economico. Tutto ciò a tutela delle imprese e dei professionisti che operano nella piena e completa osservanza della legge.