Melanie Griffith a 62 anni senza veli sciocca l'intero mondo

Ancora bellissima e affascinante, Melanie Griffith stupisce e lascia tutti a bocca aperta. A 62 anni l’attrice si mostra senza veli su Instagram ed è un vero sballo! La bella attrice indossa intimo nero e tacchi a spillo e si mostra in tutta la sua bellezza, senza nascondere nulla. Ex di Antonio Banderas, ancora oggi dimostra di avere un fascino intramontabile e la sua forma perfetta la si nota guardando il suo corpo. L’attrice ha compiuto 62 anni lo scorso agosto ma sembra che per lei il tempo non sia passato. Lo scatto è stato fatto all’interno di una cabina armadio piena di scarpe ed è stato pubblicato sul profilo Instagram di Kit Undergarments, poi su quello suo.

Melanie ha precisato di trovarsi al lavoro perché sta posando come modella per la linea underwear degli stilisti Jamie Mizrahi e Simone Harouche. Ma c’è chi azzarda che lo scatto è stato postato per pubblicizzare la nuova linea di lingerie “Kit Undergarments” dei due stilisti. I due collaborano anche con le famose sorelle Kardashian e danno in beneficenza una parte di quanto incassano dalle collezioni. Comunque stiano le cose, la foto ha suscitato stupore ovunque e lo scatto che riprende Melanie non è passato dunque inosservato.