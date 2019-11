Anna Falchi super bollente per la Lazio su Instagram

Anna Falchi si svela e lo fa per una giusta causa. La sua squadra del cuore sta finalmente dando grandi soddisfazioni e lei non perde occasione per postare scatti bollenti. E che bollenti! L’attrice si svela in topless su Instagram e manda i fan in delirio. Attrice e produttrice, Anna Falchi è innamorata della sua Lazio e per festeggiare questo momento di gloria che la squadra sta vivendo fa una passerella hot. La squadra ha vinto lo scudetto qualche anno fa, ma anche in questa stagione calcistica sta avendo grandi successi. Perché quindi non regalare qualcosa di indimenticabile, visto che la Falchi adora questa squadra?

Probabilmente molti non lo sanno che Anna adora la Lazio, ma il suo topless schiarirà le idee a tutti quanti lo guarderanno. Visto il suo amore sviscerato per la squadra, non poteva mancare da parte sua un intervento eclatante. L’attrice torna sui social sensuale e sexy come è sempre stata. La Falchi dà prova del suo amore per la squadra mettendo in vista la bandiera sul suo letto e dei pantaloncini che molte donne probabilmente hanno desiderato di indossare.