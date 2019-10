Antonella Clerici ritorna in Rai! La notizia bomba che tutti i fan aspettavano

Dopo tanto trambusto e sopratutto dopo la tanta delusione da parte di Antonella Clerici, l’ex presentatrice sembra pronta a tornare sulla rete di Stato. I vertici di Viale Mazzini, molto probabilmente hanno ascoltato le sue richieste e il desiderio di ritornare a lavorare. Dopo l’addio a La Prova del Cuoco, la conduttrice non aveva mai immaginato di perdere completamente il suo posto in Rai e nelle ultime ore qualcosa è accaduto.

In una recente intervista fatta a Verissimo, Antonella Clerici ha espresso tutto il suo rammarico nel non fare più televisione. La scelta di lasciare La Prova del Cuoco per concentrarsi sulla sua famiglia e su Maelle l’ha portata quasi ad un’esclusione dalla Rete che non si aspettava affatto : “Mi manca un po’ la tv e non poter avere dei progetti, se non per cose piccole. Io sono da sempre stata abituata a cose più importanti. Alla fine però ho pensato che è giusto così. Mi fermo, rifletto e magari mi vengono delle idee che sono mancate a causa delle frenesia televisiva. Per cui tra poco sarò pronta per nuove e grandi avventure.

Stando alle ultime notizie circolate dal web, come riporta TvBlog, Antonella Clerici sta per tornare. In questi giorni si sta discutendo il ruolo e il programma che condurrà l’ex presentatrice de La Prova del Cuoco. Il suo ritorno in tv non sembra essere un piccolo pettegolezzo ma una notizia che con il passare delle ore prende via via forma. Antonella oltre al ritorno di Sanremo young e Ti lascio una canzone a quanto pare sarà a capo di un programma tutto nuovo. Un format che forse riguarderà sempre il mondo della musica o comunque l’intrattenimento. Secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice andrà in onda in prime time, e quasi sicuramente il venerdì sera.