Ti sei rifatta dopo la gravidanza! Ursula Bennardo nella bufera, l'accusa degli haters

Nelle ultime settimane un’ex dama del Trono over diè finita nel mirino dei leoni da tastiera. Stiamo parlando diche da circa un mese ha messo al mondo la figlia dell’ex cavaliere. È trascorso quasi un anno da quandosono usciti dal dating show di Maria De Filippi per vivere la loro storia d’amore lontana dai riflettori. I due, infatti, dopo le prime incomprensioni nate a Temptation Island, ora sono uniti più che mai.

Infatti hanno costruito una famiglia e di recente è venuta al mondo la loro piccola Bianca. La gravidanza per l’ex dama non è stata per niente una passeggiata, tuttavia il parto è perfettamente riuscito e la neonata è in ottima forma. A testimoniarlo sono le sue numerose foto che Aruta e la Bennardo condividono quotidianamente sui loro rispettivi profili Instagram. Un’iniziativa che non è piaciuta per niente a numerosi utenti web chiedendo alla coppia di avere più privacy sulle cose private.

Ma le polemiche non sono terminate qui. Infatti dopo la gravidanza il volto di Ursula Bennardo sembra avere un colorito differente al punto che degli utenti credono che la donna sia ricorsa a dei ritocchini estetici.

In tanti hanno il dubbio che l’ex dama del Trono over di Uomini e Donne sia potuta tornare in forma in pochissimo tempo. Per caso sotto c’è lo zampino di un chirurgo estetico? Dopo aver letto numerose critiche a parte degli haters, la compagna di Sossio ha deciso di intervenire per mettere a tacere le malelingue. “La gravidanza mi ha fatto più bella”, ha scritto la Bennardo sul social. Mentre a coloro che l’hanno accusata di essersi rifatta il viso, la diretta interessata ha replicato così: “Il fatto che qualcuno pensi che mi sia rifatta mi fa capire che la gravidanza è i chili in più mi hanno reso più bella. Anche perché durante la gravidanza non avrei potuto di certo far nulla”.