Da Twitter arriva il no agli spot politici

Il Ceopolemico conche consente ai politici di comprare spazi a pagamento sul social network: “”. Lo stop a partire dal 22 novembre. "Abbiamo preso la decisione di bloccare tutte le inserzioni pubblicitarie politiche a livello globale". Lo ha annunciato. "La pubblicità su Internet è molto potente ed efficace, ma comporta significativi rischi politici laddove può essere usata per influenzare voti", ha detto Jack Dorsey, l'amministratore delegato di Twitter. "Questo non ha nulla a che fare con la libertà di espressione. Ha a che fare con il pagare per raggiungere il pubblico più ampio possibile", ha aggiunto. Il colosso web recentemente ha anche vietato gli annunci dei media vicini alche diffondevano fake news sulle proteste a Hong Kong.