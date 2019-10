Il Papà di Luca Sacchi: Non aveva bisogno di soldi

Omicidio Sacchi, parla il padre del giovane: "Luca era un ragazzo pulito, forse si fidava troppo". "Anastasiya? Se mente è diva di Hollywood". La conferenza stampa a otto giorni di distanza dall'uccisione del ragazzo, avvenuta davanti a un pub nel quartiere di Colli Albani.: "Non possiamo ancora seppellire Luca e vogliamo correggere il tiro su questa storia raccontata in maniera non corretta. Era un ragazzo pieno di vita, amava lo sport.Era stupendo,tutti lo conoscevano per il bravo ragazzo che era. Forse si fidava troppo degli altri.Io gli dicevo di non fidarsi, così come fa qualsiasi padre. Non aveva bisogno di soldi,lavorava. E noi abbiamo un ristorante". Così il, il 24enne ucciso a Roma, in una conferenza stampa. Quella sera Luca "mi ha dato un bacio e mi ha detto ti voglio bene", dice non trattenendo le lacrime"."Il giovane indicato come pusher? "Andavano insieme al Classico. Si erano ritrovati mesi fa".