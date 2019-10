Ivana Spagna dichiara: Mi sono sacrificata per amore

"La canzone racconta una storia d'amore che ho vissuto con un uomo più giovane di 18 anni. È successo pochissimo tempo fa, un anno fa circa: mi sono dovuta fare da parte, ho 64 anni e non potevo dare i figli a questa persona".

"La storia era stata talmente bella, talmente folle che mi ha portato a scrivere questa canzone. A volte se si ama veramente bisogna sacrificarsi".

"Io penso che nessuno di noi riesca a dimenticare la perdita di una madre e di un padre soprattutto se da questi genitori hai avuto tutto quello che si poteva avere, ovvero, l'amore, non soldi. L’infanzia è stato il periodo più bello della mia vita perchè è stato il periodo in cui ho avuto l'amore, quello puro, che non ho trovato più nella vita".

è intervenuta come ospite al programma di RaiUno Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele nella puntata odierna per presentare il suo nuovo lavoro discografico: l'album 1954, che prende il nome dall'anno di nascita della cantante. A far dadi lancio è il brano dal titolo Nessuna come è te. Proprio questanasce dalla fine di una relazione sentimentale che la donna aveva intrecciato con un uomo di età inferiore alla sua. Ecco quanto dichiarato dalla cantante:Nonostante la breve durata dellatra i due, laè stata molto dolorosa ha proseguito Ivana:La cantante ha inoltre toccato altri argomenti. Ha rivolto alcune parole ai propri genitori deceduti affermando:Nel corso della trasmissione Ivana Spagna ha parlato della: "Una donna deve essere protetta quando va a denunciare, altrimenti è troppo tardi, La prevenzione è la cosa più importante, bisogna credere alle donne". 1954, il nuovodella cantante arriva ora dopo dieci anni di silenzio.