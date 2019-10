Puglia, ultimi giorni utili per iscriversi ai corsi di potatore e casaro presso l'Enfas di Laterza

L'diha prorogato la data di scadenza per la domanda di ammissione ai due, al. Entrambi sono finanziati attraverso misure regionali (Avviso Pubblico 5/FSE/2018 POR PUGLIA FESR – F.S.E 2014/2020 – Fondo Sociale Europeo e Patto per il Sud D.D. Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia n. 638 del 06/06/2019 pubblicata sul BURP n. 65 del 13/06/2019) uno quale Operatore/operatrice per attività di innesto e potatura e un altro di Operatore/operatrice per la lavorazione e confezionamento di prodotti lattiero-caseari.

L’azione formativa per entrambi i corsi avrà la durata di 900 ore (suddivise in n° 630 ore di contenuti tecnici e professionali e n° 270 ore di attività di stage in aziende del settore specifico per il corso da potatore e 600 ore di contenuti tecnici e professionali e n° 300 ore di attività di stage per il corso del settore lattiero-caseario).

La partecipazione ad entrambi i corsi è gratuita. Ai partecipanti sarà corrisposta un’indennità di € 3,00 per ogni ora di frequenza al percorso formativo, il materiale didattico e di consumo e l’abbigliamento da lavoro oltre ad un rimborso per le spese di viaggio.

Per il percorso formativo è previsto un numero minimo di allievi pari ad 8 ed un numero massimo pari a 20. La selezione dei partecipanti avverrà secondo i rispettivi avvisi pubblicati sul sito web dell’ente di formazione.

Per partecipare ad uno dei due corsi è necessario scaricare la rispettiva domanda di partecipazione (dal sito internet www.enfas.it ovvero dalla pagina Facebook @enfasformazione), compilarla in tutte le sue parti e trasmetterla (entro e non oltre il prossimo 23 ottobre) esclusivamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec (iscrizioni.enfas@pec.it) corredate, a pena di esclusione, da una copia del documento d’identità, dalla DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarino lo status di disoccupato) o in alternativa un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante lo status di inattivo e un’ idonea documentazione che accerti l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (attestazione scuola dell’obbligo e/o attestato di qualifica professionale almeno triennale).

Al termine dell’attività formativa, agli allievi ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice nominata dalla Regione Puglia, sarà rilasciato un attestato di qualifica valido ai sensi della L. 845/78-art 14 e L.R. 15/02 art. 29.