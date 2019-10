Karina Cascella è incinta? Il dettaglio su Instagram accende i gossip

Karina Cascella è un personaggio molto discusso sui social specie per i contenuti che spesso è solita mostrare. Ieri è stata ospite nel salotto di Live – Non è la D’Urso ed ha animato parecchio la serata. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento è una cosa avvenuta dietro le quinte. Karina Cascella, infatti, ha postato una foto da cui alcuni utenti hanno evinto che fosse incinta. Si tratta di uno scatto molto seducente che, tuttavia, ha messo in bella mostra le sue sinuose curve che, in occasione degli ultimi tempi, sembrano più rotonde del solito. Per questo motivo, alcuni utenti le hanno fatto delle domande parecchio indiscrete.

Il personaggio di Karina è estremamente esuberante, non solo dal punto di vista caratteriale, ma anche estetico. L’ex opinionista di Uomini e Donne è perfettamente consapevole dell’impatto che il suo corpo ha sui follower. Per tale ragione, quando pubblica foto succinte o con le forme in bella mostra è consapevole di attirare molte critiche e commenti alquanto spinti.

Ad ogni modo, la foto pubblicata dietro le quinte del programma di Barbara D’Urso ha scatenato i rumors per un’altra questione. Karina Cascella, infatti, è apparsa così formosa al punto che alcuni fan hanno pensato che potesse essere incinta. Alcuni utenti, infatti, hanno commentato facendole esplicitamente questa domanda. Karina è solita rispondere ai commenti dei suoi fan, sia quelli positivi sia negativi. Tuttavia, in questo caso ha preferito lasciar correre ignorando completamente la domanda. Questa sua reazione ha infuocato ancor di più i rumors sul suo conto. Tutti, infatti, adesso si stanno domandando se Karina Cascella sia davvero incinta oppure no.

L’influencer ha già una figlia con il suo ex Salvatore Angelucci. Attualmente, invece, è fidanzata con il suo compagno Max, con il quale convive e con cui molto presto convolerà a nozze. I presupposti per sfornare un nuovo pargolo, dunque, ci sarebbero tutti, ma sarà davvero questo il segreto nascosto dietro le rotondità dell’opinionista o, semplicemente, ha preso qualche chilo in più? Non ci resta che attendere quale sarà la risposta della diretta interessata.