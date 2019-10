Nel tentativo di difendere il suo cane da un pitbull perde gonna e biancheria... donna derisa e filmata

Nelsi sente una donna chiedere aiuto. Lo grida più volte, distintamente, nell'indifferenza pressoché totale di chi le passa vicino. Ha in braccio il suo cane, che sta cercando di difendere dall'attacco e dalle "attenzioni" di un altro cane, di taglia più grossa del suo. Forse si tratta di un. Nella concitazione, l'animale, poi, segue anche lei, proprio mentre tiene in braccio il suo cagnolino, prima di salire in auto. Attorno, nessuno prova a difenderla, né a darle una mano. Anzi, la donna perde la sua gonna e parte della biancheria intima, ma nessuno la aiuta. Soprattutto i proprietari del cane, i quali fanno soltanto un tentativo di fermare il loro pitbull. E qualcuno (probabilmente uno dei due proprietari) la riprende con un cellulare. Le immagini finiscono subito su Facebook.È accaduto nel piazzale di fronte alla stazione di, in provincia di Cuneo, e secondo quanto riportato da La Stampa , nel video si sentono le voci di due ragazzi, proprietari dell'animale di groossa taglia, che ridono di lei, senza mai intervenire. Lei grida e sollecita l'aiuto di qualche passante, come l'intervento in una pattuglia di vigili urbani, che si trova nelle vicinanze. L'auto della municipale arriva, ma i due agenti restano a bordo ad assistere alla scena. Soltantoo allora, quando la signora sta per salire sulla sua auto, uno dei due giovani si avvicina al proprioe prova ad allontanarlo.