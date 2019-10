Sono fidanzato con un ragazzo... Gerry Scotti sorpreso, arriva il coming out a Caduta Libera

Domenica scorsa c’è stata una grossa svolta a Caduta Libera, il popolare game show del preserale di Canale 5. Infatti, in quell’occasione il pluricampione pesarese Gabriele Giorgio ha perso lo scettro il titolo conquistato ai danni di Christian Fregoni dopo essere riuscito a portarsi a casa un montepremi pari a 316 mila euro. L’ultimo testa a testa è stato abbastanza emozionante e prima del quesito decisivo legato agli attori principali del celebre film ‘Taxi Driver’, è andato in scena l’inaspettato coming out da parte di un altro concorrente del quiz televisivo di Gerry Scotti. Stiamo parlando dello sfidante Diego, attuale campione di Caduta Libera.

In occasione della sfida tra Gabriele Giorgio e lo sfidante Diego, quest’ultimo si è fatto trovare preparato in merito al Parco Nazionale del Gargano. A quel punto il concorrente di Caduta Libera ha spiegato questo: “Ho il fidanzato pugliese, poi. Figuriamoci”.

A quel punto è arrivata immediatamente la risposta di Gerry Scotti che non si aspettava minimamente il coming out del giovane Diego: “Sei forte Diego, lo sapevamo”. Dopo la battuta del conduttore pavese, il ragazzo è riuscito a conquistare il centro dello studio 20 di Cologno Monzese diventando il nuovo campione del game show del preserale di Canale 5.