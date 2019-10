NOVITÀ DI RED DEAD ONLINE: NOTTE SENZA FINE INOLTRE, UNA NUOVA TAGLIA LEGGENDARIA, NUOVO ABBIGLIAMENTO E ALTRO ANCORA

Notte senza fine è una nuova, terrificante aggiunta alle modalità Resa dei conti di Red Dead Online, disponibile solo per un periodo limitato, in cui dei comuni Cacciatori mortali saranno affrontati dai Predatori notturni, esseri dalla velocità, resistenza e forza sovrumane. I poteri dei Predatori notturni, tuttavia, sono legati alle maschere a forma di teschio sparse per le loro zone di caccia abituali. Più maschere sono raccolte dai Cacciatori, più le loro armi diventano potenti e i Predatori notturni s’indeboliscono.

L’unico modo che hanno i Cacciatori di vincere la sfida è raccogliere tutte le maschere e uccidere tutti i Predatori notturni superstiti. I Predatori notturni, invece, possono vincere eliminando tutti i Cacciatori, o sopravvivendo fino allo scadere del tempo.

Esiste forse qualcosa di più ripugnante di un politico corrotto? Mentre era in carica, per anni l’ex sindaco Tobin Winfield si è appropriato di fondi pubblici. Ora è caduto in disgrazia ed è ricercato per furto e appropriazione indebita. Questo mascalzone è stato visto l’ultima volta a Thieves Landing.

Il Catalogo Wheeler, Rawson & Co. offre una selezione di nuovi articoli, compreso il comodo Cappello Tobacco, il Cappello Thacker in paglia intrecciata, il Soprabito Torranca dai motivi sud-occidentali, il Poncho Manstilla, la Gonna Creswell, gli Stivali Sierra e gli Stivali Pickett.

Inoltre, i Collezionisti potranno racimolare una bella sommetta da Madame Nazar trovando gli oggetti della nuova lista settimanale di oggetti collezionabili, la Collezione Veterano, comprendente un Quarto di dollaro del 1792, una Bottiglia di Old Tom Gin e l’Anello con onice di Aubrey.

I giocatori amanti di strumenti del terrore affilati saranno felici di sapere dello sconto del 30% sulle Mannaie, sui Machete, sui Tomahawk e sui Coltelli da lancio per tutta la settimana.