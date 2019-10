Offese, Ficarra e Picone con Fedez: I social distruggono la reputazione

Noi crediamo che i social siano idonei a ledere la reputazione altrui

Contrariamente a quello che pensa la Procura di Roma

in merito alle offese a Chiara Ferragni e Fedez, noi crediamo che i social siano idonei a ledere la reputazione altrui. Ma ancora la nostra società non è pronta a questa ovvietà

idioti palloni gonfiati

", è questo un estratto del commento fatto su Twitter dasulla vicenda che vede in tribunalecontro. Il 23 ottobre scorso la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione della querela tra i Ferragnez e l'ex gieffina che, nel 2009, scrisse un tweet di offese nei confronti della coppia. Il duo comico siciliano non ha gradito le motivazioni pronunciate dai giudici e si è schierato in favore di Fedez e della Ferragni.- ha scritto su Twitter Ficarra e Picone -". Questo il tweet pubblicato dai due comici poche ore fa sul social network. Parole dure che li vedono schierarsi dalla parte di Fedez e di sua moglie che, in quell'occasione, vennero definiti "" dall'ex concorrente del Grande Fratello.Lo stesso Fedez, subito dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Roma, si era sfogato sui social definendo il dietro-front dei magistrati una, in grado di trasformare i social e internet in un Porto Franco, dove tutto è possibile e dove tutto si può dire. Oggi, a pochi giorni dalla richiesta del Tribunale, Ficarra e Picone riportano l'attenzione su quella che potrebbe essere una sentenza "simbolo" se dovesse davvero finire archiviata. Le parole dei comici hanno trovato consenso tra i numerosi follower che hanno sottolineato la pericolosità dei social e come, questi fatti, siano da correlarsi al