Oggi i primi 50 anni di Internet

Fu effettuata la trasmissione di un primo pacchetto di dati tra due computer. Los Angeles, 29 ottobre 1969: unlancia unverso un pc a, 500km più in là. Una parola di 5 lettere, '': ne partono due, poi il sistema va in crash. Ma nasce Internet: ai tempi si chiamavaera l'acronimo di Advanced Research Project Agency, agenzia per i progetti di ricerca avanzata per il Dipartimento della Difesa) e serviva per connettere poli universitari. Nel tempo si creano e condividono protocolli di comunicazione e nell'89 nasce al CERN di Ginevra il World Wide Web, il servizio internet più impiegato to a livello globale. Oggi le persone "connesse" sono nel mondo 3,9mld.

Nel 1974, gli informatici Vint Cerf e Bob Kahn, presentarono al mondo il Transmission Control Protocol (TCP) e l'Internet Protocol (IP). Grazie a questi protocolli venne definito lo standard che serviva per trasferire pacchetti di dati.