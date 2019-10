La polizia lo ferma in stato di ebbrezza ma lui non ha bevuto! Si tratta di una rara sindrome

questa diagnosi deve essere presa in considerazione in tutti i casi in cui vi sono manifestazioni positive di tossicità ma viene negata l'assunzione di alcol

Lo avevano fermato mentre era bordo della sua macchina ed eseguendo un esame di routine per misurare ilnel sangue, lo avevano trovato positivo, visto che il paramento era più del. Ai poliziotti che lo interrogavano aveva, però, assicurato di non aver bevuto niente, ma né i medici, né gli agenti avevano creduto alla sua versione. Eppure aveva detto la verità. È accaduto negli, a un uomo di 46 anni e anche se la storia sembra incredibile è vera.Secondo quanto riportato da Huffington Post , il 46enne americano alle autorità non stava mentendo visto che, negli anni, gli è stato diagnosticato un raro disturbo chiamato sindrome della, una condizione in cui vengono prodotte quantità di etanolo tramite fermentazione degli amidi all'interno del sistema digestivo del corpo. Il suo caso è stato raccontato anche sulla rivista BMJ Open Gastroenterology e ci sono voluti molti anni per arrivare a quel responso.Nel 2011 l'uomo aveva assuntoper un infortunio alla mano. È stato dopo l'assunzione del farmaco che, per lui, sono iniziati problemi di memoria, "" mentale, forme di depressione, un insolito malumore ed episodi di aggressività. Soltanto tre anni dopo, nel 2014, la decisione di rivolgersi a un medico che lo ha invitato a farsi visitare da uno psichiatra, che gli aveva prescritto farmaci antidepressivi.Ma l'uomo, dopo essere stato fermato in presunto stato di ebbrezza è stato sottoposto a test medici che hanno rivelato all'interno del suo intestino c'era una, tra cui, più comunemente noto come. I funghi all'interno dell'organismo consumano carboidrati per produrre energia invece dell'ossiggeno, producendocome sottoprodotto. Per confermare la diagnosi, al paziente è stato somministrato un pasto a base di carboidrati e i livelli di alcol nel sangue sono stati monitorati. I medici lo hanno poi trattato con farmaci antifungini e dei probiotici per ripristinare i batteri intestinali sani e ora gli studiosi hanno evidenziato un miglioramento, sottolineando che "".