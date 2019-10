Filippine, sisma magnitudo 6.5 : Nessun allarme tsunami

Il sisma ha colpito l'isola di Mindanao nell'rario in cui aprivano scuole e uffici: morti e feriti. Non è stato lanciato l'allarme. Una forte scossa di terremoto diè stata registrata alle 9:04 ora locale (le 2:04 in Italia) sull'isola filippina di. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica evulcanologia () italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 20 km di profondità ed epicentro vicino Bual.

L'epicentro del sisma è stato individuato nella stessa area del terremoto di magnitudo 6,4 Richter che due settimane fa ha provocato la morte di almeno cinque persone, secondo l'Istituto di Geofisica statunitense. Diversi edifici sono andati distrutti e ci sono molti feriti. Il terremoto ha colpito l'isola proprio nell'orario in cui scuole e uffici stavano aprendo a inizio giornata. La scossa è durata circa un minuto.