Jennifer Lopez offre pasti gratuiti ad una scuola elementare del Tennessee

"Quando abbiamo saputo degli studenti e dei fantastici insegnanti della Jacksboro Elementary nel Tennessee abbiamo capito che dovevamo dare il nostro aiuto. Nessun bambino deve andare a dormire affamato. Tutti dovrebbero avere accesso a cibi sani e nutrienti. Quando abbiamo sentito parlare degli studenti e dei fantastici insegnanti abbiamo capito che dovevamo aiutarli".

"Questo è il motivo per cui essere imprenditori è così importante per me e Alex, specialmente perché latini. Si tratta di mostrare alla nostra comunità come potrebbe essere la vita. Puoi prendere in mano la situazione e cambiare. Ci permette di avere voce in capitolo nella creazione di cose che rendono migliore la vita delle persone. Perché esserci per gli altri è ciò che conta di più. È una delle cose più belle che siamo riusciti a fare".

La popstar e attriceinsieme al compagnoha risposto alla richiesta di aiuto lanciata da Brooke Goins, una maestra elementare che presta servizio presso la Jacksboro Elementary School sita nello stato delL'insegnante lo scorso 2 ottobre attraverso unpubblicato sulla sua pagina Facebook aveva denunciato il grave stato di indigenza in cui versano alcuni dei suoi alunni. I bambini infatti sono costretti a chiedere il cibo della mensa scolastica per poterlo portare nelle proprie case e consumarlo poiché a causa delle precarie condizioni economiche delle famiglie di appartenenza, non ne dispongono a sufficienza.Il post è diventato virale fino a giungere all'attenzione della Lopez e di Rodriguez che si sono attivati per offrire un. I due infatti hanno preso l'impegno di fornire dei pasti gratuiti per un anno intero a tutti gli alunni della scuola elementare. La Lopez ha pubblicato un video sul proprio account Instagram e ha scritto una lunga e accorata dichiarazione:La Lopez ha poi così proseguito:Jennifer Lopez non è nuova a gesti di. Nel 2009 infatti ha creato insieme alla sorella Lynda la Lopez Family Foundation, un'organizzazione no-profit dedicata alla salute e al benessere di donne e bambini in tutto il mondo, nonché all'aumento delle cure mediche a loro disposizione.