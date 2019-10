Sembri al mercato! L'Eredità, Flavio Insinna insultato sui social

Dallo scorso anno, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, alla guida de L’Eredità c’è Flavio Insinna. Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione, anche dallo scorso settembre i vertici di Viale Mazzini hanno affidando il game show del preserale di Rai Uno all’attore romano. Ma negli ultimi giorni, oltre a queste critiche relative alle nuovo regolamento che sta creando solo confusione, sul web c’è qualcuno che si lamenta della presenza di Insinna nel quiz che per anni è stato capitanato da Carlo Conti.

Nonostante siano passati un po’ di anni dallo scandalo legato ad Affari Tuoi, il popolo del web non riesce a digerire quello che all’epoca fece l’artista capitolino. Una vicenda molto triste che venne a galla grazie a dei filmati mandati in onda dal tg satirico Striscia la Notizia. Un leone da tastiera, nel profilo Instagram di Flavio Insinna si è lamentato del modo di condurre di quest’ultimo. In pratica il detrattore è stanco di sentirlo urlare ogni sera, paragonando il game show di Rai Uno come un mercato. Dopo questa pesante critica da pare dell’utente, arriverà la replica da parte del diretto interessato? Visto i precedenti con molta probabilità Flavio lascerà correre come sempre.