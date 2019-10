Valentina Vignali: Risarcita per migliaia di euro per gli insulti degli hater

Mi è capitato, più volte, durante gli anni di denunciare delle persone che mi scrivevano offese e le cause sono andate avanti e ho ricevuto risarcimenti danni più di una volta

Non è vero che chi scrive queste cose è libero di farlo perché su Internet non c’è l’anarchia. È una cosa lenta, che sta succedendo, però ci sono delle pene, anche gravi

Non mi archiviano la denuncia

Ho ricevuto migliaia di euro di danni per questo

È normale che io debba leggere tutte queste cose? Perché i miei genitori devono leggere queste cose?

Non è la normalità insultare, fai passare per normali delle cose gravi!

Ospite diper discutere dei rapporti tra i vip e gli hater,, spesso oggetto di critiche e offese sui social, ha rivelato di aver sportocontro alcuni detrattori e di essere stata. “– ha spiegato Valentina Vignali a- .”. Dopo aver riletto con la conduttrice di Canale 5 alcuni insulti che le sono stati rivolti sui social, la cestista e influencer si è scontrata con Daniela Martani sottolineando di essere pronta a denunciare anche chi la definisce “schifosa”.– ha sbottato la Vignali, attaccata dalla ex concorrente del Grande Fratello - .”. “– ha continuato a chiedere Valentina alla Martani, la cui denuncia da parte di Fedez e Chiara Ferragni è stata recentemente archiviata - .”. Per la Vignali, infatti, il diritto diè ben diverso dall’insulto e lei, ai suoi detrattori, ha deciso di non farla passare liscia ricorrendo immediatamente alle vie legali e riuscendo, a differenza dei Ferragnez, ad avere la meglio.