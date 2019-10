Insulta e minaccia i passanti: immigrato terrorizza un paese

"Ieri sera, si aggiravano per il paese due ragazzi di colore, completamente ubriachi, hanno insultato gente, creato disordine, dall'urlare ad offendere, sdraiarsi per strada bloccando il traffico dando pugni alle auto, fino a che la situazione è degenerata con la rottura di una bottiglia di birra e minacce ad alcune persone. sono stato costretto a chiudermi dentro la pizzeria con clienti e alcuni bambini che erano lì fuori"

"Abbiamo chiamato per ben due volte i carabinieri, morale della favola questi due individui a mezzanotte erano ancora a piede libero per Collebeato. Spero vivamente che qualcuno faccia qualcosa […] Ieri c'è mancato veramente poco. Per la prima volta mi sono sentito in pericolo soprattutto per le donne e i bambini"

Ilnon ha retto al dolore e preso dallo sconforto, ha dato di matto: ubriaco per le vie del paese, se l'è presa prima con le auto parcheggiate in sosta e poi con gli abitanti, rompendo anche qualche bottiglia di vetro. Il fatto è stato riportato dal Giornale di Brescia , che racconta come l'– ospite nellolocale – fosse in compagnia di un amico. A denunciare l'accaduto anche gli stessi residenti: sulla paginadi "Sei di Collebeato se…" , un cittadino ha riferito della vicenda, spiegando come la situazione fosse davvero oltre ogni limite e fuori controllo., scrive un utente.Dunque, racconta ancora: