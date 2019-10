Il tuo ex ci ha provato con me! Floriana Messina e la rivelazione choc a Paola Caruso

Siamo una famiglia

Alla fine basta crederci e il sogno della mia vita si è realizzato: tutti e tre insieme, felici

Ciao Paola, ho una cosa importante da dirti: il tuo ex ragazzo, Francesco Caserta, mi ha contattata su Instagram e ha cercato di abbindolarmi con tutte

Solamente che io sono fidanzata, ma anche se non lo fossi stata, non avrei ceduto alle avances di un uomo del genere

Voglio dirti questo Paola: mi sono sentita in dovere, anche se io e te non siamo più amiche, di rispondergli a nome tuo e a nome di tutte le donne che sono offese e trattate come carta straccia da uomini, se così possiamo definirli, di questo genere

Ho esortato Francesco a spendere tutte le sue risorse verso suo figlio anziché invitare le donne a cena e a prendersi le sue responsabilità da padre

Francesco, come ben sai, non è la prima volta che contatta donne del mondo dello spettacolo

Probabilmente, e ne sono quasi convinta, Francesco è interessato solamente alla fama, al successo e alla popolarità. Non hai perso nulla quindi

È l’ennesima di cui io non sapevo nulla e non sai, cara Barbara, quante donne, anche dello spettacolo, mi contattano perché Francesco scrive loro, anche se fidanzato

Lui continua a scrivere a tutte, ho una lista di ragazze a cui ha scritto!

La nascita del figlio Michele ha riportato la serenità nella vita di, oggi felicemente fidanzata con. Ma, ospite di, la showgirl ha ricevuto l’ennesima notizia choc riguardante il suo ex compagno,. “– ha spiegato, raggiante, la Caruso a- .”. Il momento di serenità, però, è stato turbato da unche la conduttrice di Domenica Live ha recapitato alla sua ospite. Mittente del video era Floriana Messina, ex concorrente del Grande Fratello, che ha rivelato a Paola di essere stata contattata recentemente dal suo ex compagno.– ha esordito la Messina - .”. “– ha aggiunto ancora Floriana - .”. “– ha concluso la ragazza - .”. “– ha spiegato Paola Caruso – [...]”.