Mr Melt con la cocaina nella mutande! Il rapper italiano finisce in manette

Noto come Mr Melt, ma vero nome Matteo Sammarco, il rapper italiano finisce in pasto alla cronaca per droga. La vicenda risale a due giorni fa, quando il 31enne è stato trovato in possesso di cocaina mentre era in piazza Vittorio, all’Esquilino. Il cantante nascondeva nelle mutande, oltre ad alcuni grammi di cocaina, anche ketamina e hashish, ma teneva ben nascosti anche 700 euro in contanti.

Mr Melt è stato fermato mentre si trovava in macchina con tre amici. Uno di loro ha collaborato con lui in diverse canzoni e video postati sul web. Insieme ai ragazzi c’era anche una 21enne già segnalata come consumatrice. La ragazza è stata trovata con dell’hashish nascosto nel reggiseno. Vano è stato il tentativo del rapper che non appena vista la polizia ha cercato di gettare a terra la droga. Stando al racconto del Corriere della Sera il rapper avrebbe dato una spinta ad un poliziotto che gli aveva intimato di scendere dall’auto. Salito alla ribalta con il brano “Full Melt Jacket”, il rapper adesso ha i riflettori puntati per questa vicenda che rischia di compromettere la sua carriera.