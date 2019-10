Jared Padalecki di Supernatural : il video dell'arresto in Texas per ubriachezza e violenza

Il video dell’arresto di Jared Padalecki sta già facendo il giro del mondo. L’amata star di Supernatural, il ragazzo pacato e sempre educato e disponibile che abbiamo conosciuto in questi anni, potrebbe essersi lasciato andare ad una notte di follia dalle conseguenze impensabili. A lanciare la notizia e il video dell’arresto di Jared Padalecki è stato l’informatissimo sito di gossip americano TMZ che rivela anche le presunte motivazioni dell’arresto dell’attore in Texas presso un locale che frequenta abitualmente e in cui, a quanto pare, ha investito anche del denaro, ovvero lo Stereotype di Austin in Texas.

Al momento le dinamiche non sono molto dettagliate ma, secondo il sito americano, sembra che Jared Padalecki sia stato arrestato ad Austin durante la notte per aggressione e ubriachezza al di fuori di una discoteca. Il video mostra in un primo momento l’attore alle prese con quello che sembra uno scontro fisico con un altro e poi alle prese con l’arrivo della polizia. Le immagini mostrano come l’attore di Supernatural faccia fatica a restare in piedi e, subito dopo l’arresto, viene fatto salire in auto. Secondo alcuni testimoni oculari sembra che l’attore abbia colpito in faccia un barista mentre era all’interno del locale e abbia litigato con il direttore quando un amico lo ha portato fuori per calmarlo. Alcuni presenti rivelano anche che Padalecki abbia estratto anche un mazzo di banconote per darlo agli ufficiali che stavano cercando di calmarlo prima di farlo salire in auto.