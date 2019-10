Emma Marrone: Gli haters? Quattro sfigati che riversano odio sui social

Sto bene, mai stata meglio

Non è stata una passeggiata di salute, però sto qui, sto bene...

Come hai preso i commenti così stupidi, ma anche così violenti?

In quei giorni, sinceramente, avevo delle cose più importanti da gestire e non quattro sfigati che vengono a riversare il loro odio sui social

Invece di parlarne, io ho lanciato una mozione: noi personaggi famosi, per attestare che siamo noi e avere la spunta blu, dobbiamo mandare i documenti alla casa madre per certificare che siamo noi artisti. Allora, che i social iniziassero a certificare anche tutte le persone! Invece di “bullizzare”, “bolliziamo”!

Per la sua prima intervista televisiva dopo la malattia,ha sceltoe, a tu per tu con, la cantante salentina ha parlato del suo disco “Fortuna”, del periodo difficile e degli attacchi degli, che non l’hanno lasciata in pace nemmeno dopo l’annuncio dei problemi di salute.Emozionata per questa prima apparizione televisiva, Emma è tornata con un album “personale”, che comprende, oltre al pezzo scritto per lei da Vasco Rossi, anche tre brani messi nero su bianco di suo pugno e che ha sentito in maniera “viscerale”. Pronta per festeggiare i dieci anni di, la cantante non ha potuto fare a meno di accennare al suo periodo difficile da poco passato. “– ha detto a Fabio Fazio - .”.Anche nel periodo della malattia, però, Emma Marrone ha ricevutoda parte dei suoi haters e, proprio in merito, ha voluto dire la sua, senza troppi giri di parole e in maniera forte e decisa. “”, le ha domandato Fabio Fazio, facendo anche riferimento alla recente polemica sull’archiviazione della querela di Fedez e Chiara Ferragni contro Daniela Martani. “– ha ribattuto Emma - .”.