Newsweek : Abdullah Qardash è il nuovo capo Isis, era un' uomo di Saddam

Secondo il settimanale è il successore di al-Baghdadi, che si è fatto esplodere in seguito a un blitz americano nel nord della Siria. A poco più di un giorno dall'uccisione di al-Baghdadi, l'Isis "ha già un nuovo leader". E' Abdullah Qardash, secondo il settimanale americano Newsweek, lo stesso che per primo ha diffuso la notizia del blitz americano. Del jihadista, il cui nome a volte viene traslitterato come Karshesh, si sa poco, oltre al fatto che ha un passato nel disciolto esercito iracheno di Saddam Hussein. Abdullah Qardash, anche noto come al-Afari, a agosto sarebbe stato indicato da al-Baghdadi per guidare la sezione "Affari Musulmani' del gruppo jihadista.

Al di là del nome, il successore di al Baghdadi "sarà sicuramente qualcuno più efficace e pragmatico, o forse più razionale", ha detto alla Stampa Robert Baer, ex operativo della Cia, esperto di Medio oriente e terrorismo, che ha aggiunto : "Le atrocità compiute da Al Baghdadi hanno reso lo Stato islamico inaccettabile per la stragrande maggioranza de musulmani, anche per alcuni di quelli allineati su posizioni più radicali".