Umbria, trionfa Donatella Tesei : La Lega ha doppiato il Pd

Si è attestato a 20 punti il vantaggio di. La candidata del centro destra, di fatto nuovo presidente della Regione, ha ottenuto il 57,4%., del, si è fermato al 37,5%. Secondo i dati del Viminale, laha raggiunto il 36,9%, Fratelli d'Italia il 10,4% e Forza Italia il 5,47%. Il Pd si è attestato al 22,4%, il M5S al 7,4%.

"Se la Lega risultasse avere il doppio dei voti del Pd nella roccaforte rossa, qualcuno al governo dovrebbe ritenersi abusivo già questa notte". Così il leader della Lega Salvini commenta le proiezioni in Unbria. Salvini e Donatella Tesei, la candidata del centrodestra alla regione Umbria, si sono abbracciati al comitato elettorale della Lega a Perugia dopo le proiezioni che la vedono proiettata alla presidenza con oltre il 59% dei consensi.Salvini ha poi esultato: "La Lega è il primo partito in Italia". "Domani il primo giornale che leggerà il presidente del Consiglio sarà il Corriere dell'Umbria, ma il secondo sarà il Financial Times..." Lo scrive il leader della Lega Matteo Salvini ripetendo quanto detto poco prima a Perugia, facendo riferimento ad un articolo del Financial Times secondo cui il premier Giuseppe Conte sarebbe collegato a una indagine su un caso di corruzione finanziaria relativa ad un fondo di investimenti sostenuto dal Vaticano.

"La sconfitta alla Regione Umbria dell' alleanza intorno a Vincenzo Bianconi è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri, che non si è riusciti a ribaltare". Così il segretario del Pd, Zingaretti, commenta su Facebook il risultato in Umbria. "Rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo".

"Il patto civico per l'Umbria lo abbiamo sempre considerato un laboratorio, ma l'esperimento non ha funzionato. Il Movimento nella sua storia non aveva mai provato una strada simile. E questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti". Lo si legge sulla pagina ufficiale Facebook del Movimento 5 Stelle. Per il M5S è stata "una disfatta", dovuta alla mancanza di "coerenza e linearità" legata all'alleanza con il Pd e alla scelta di un candidato "vicino a Forza Italia". Così il senatore Paragone (M5S) in un video su Facebook. "Se pensate che sia limitata all'Umbria...". Paragone definisce "preoccupante" lo scoop del Financial Times su Conte e considera "incredibile" aver perso l'Umbria dove si è andati a elezioni anticipate dopo che proprio il M5S "aveva rivelato il sistema del Pd" e lo scandalo Sanitopoli.

"Fossi in Conte rassegnerei le dimissioni più velocemente della luce. Se avessero un po' di dignità non arriverebbero a domattina". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando a Perugia le prime proiezioni delle regionali umbre. "Fdi è il terzo partito in Umbria, spero che sia anche una proiezione per il futuro" nel Paese, e abbiamo "battuto i 5 stelle che hanno tradito il loro elettorato e tutti gli umbri", aggiunge Meloni.

"Dall'Umbria dopo mezzo secolo una svolta storica: anche nelle tradizionali Regioni rosse il centrodestra unito rappresenta l'ampia maggioranza degli elettori. La nostra alleanza è il futuro dell'Italia e ha il diritto di governare il Paese". Così sui social network il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato il voto per le elezioni regionali in Umbria.

"Sarebbe un errore interrompere questo esperimento per via di una Regione che ha il 2% della popolazione nazionale". E' la prima analisi a caldo fatta dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo quanto riporta il Corriere.it rispetto alle ripercussioni del voto umbro sul governo. Il premier poi, in merito alla campagna elettorale, prende le distanze e spiega: "Se avessi voluto fare campagna elettorale avrei girato porta a porta un mese, 24 ore al giorno".