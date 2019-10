Il figlio non viene convocato alla partita! Il papà incendia l'auto del mister

Il papà di un giovane calciatore dell'under 15 del Lecce si vendica della mancata convocazione del figlio per una partita dando fuoco all'auto del mister. Incastrato dalle telecamere di sorveglianza e dal geolocalizzatore dell'auto. L'della squadra di calcio under 15 del Lecce non convoca il figlio per la partita e lui gli fa incendiare l'da alcuni conoscenti. PerStando a quanto riferisce il Corriere della Sera , i fatti sono occorsi circa un anno fa ma, soltanto lo scorso venerdì 25, due dei tre autori dell'sono stati denunciati dai carabinieri. L'attentato incendiaro è avvenuto il 28 ottobre del 2018 ai danni dell'auto di, 57enne brindisino, ai tempi, allenatore dell' under 15 del Lecce e oggi nel ruolo di dirigente tecnico del Centro Federale di Messapico.In riferimento alla ricostruzione definitiva della vicenda - una preliminare era stata redatta subito dopo i fatti – ad appiccare il fuoco all'interno della golf di mister Piliego, posteggiata all'interno del parcheggio presso il centro sportivo di Cavallino (), sarebbero state tre persone. Tra questi vi è il41enne del giovanee un suo conoscente di 24 anni. Mentre una terza persona coinvolta nell'episodio doloso non è stata ancora identificata.Al tempo, i carabinieri trovarono accanto alla vettura residui di "" (una carbonella per accendere il fuoco), disposta sotto la parte anteriore del mezzo. Ma ad inchiodare definitivamente gli autori dell'attentato incendiario, sono state le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza interne alla struttura e i dati estratti sia dal localizzatore gps dell’auto degli attentatori che i riscontri dei tabulati telefoni. Il mandatario della esecuzione è stato il papà del quindicenne, dichiarato dalle autorità estraneo ai fatti.