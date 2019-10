Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 ottobre: previsioni tutti i segni

L’oroscopo diè pronto a svelare che cosa accadrà ai 12. Problemi economici per i nativi del. Per le persone delè una giornata divisa a metà.





Ariete – Anche se ottobre è stato un mese di lotta, l’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di chiarire – entro fine mese – tutte le storie che non funzionano. State rivedendo molte cose della vostra vita ed ecco perché avete accumulato tanta tensione. In questa settimana potete contare su un buon recupero fisico.

Toro – Siete agitati a causa delle controversie sentimentali o dei problemi economici. Spesso quando vi arrabbiate tagliate i ponti con la persona che vi ha fatto fatto perdere le staffe. In arrivo piccole e grandi vittorie nel lavoro. In serata avrete un calo fisico e poca voglia di compagnia.

Gemelli – Buone prospettive per il futuro. Si può già iniziare a programmare per dicembre, quando ci saranno tante cose da fare e situazioni da sbloccare. Alcuni vivono una situazione particolare di coppia a causa delle troppe discussioni. Le tensioni devono essere controllate, novembre potrebbe portare altri dubbi.

Cancro – È un periodo di ritrovamenti perduti. Dopo un periodo di freddezza inizia una fase migliore. Come minimo qualcuno potrebbe proporvi qualcosa di bello. È probabile che dovete iniziare un nuovo percorso sia nel lavoro e sia nelle amicizie. Favoriti i nuovi progetti.

Leone – È una giornata divisa a metà: da una parte c’è l’aspetto buono di Giove, mentre dall’altra ci sono i conflitti in famiglia. In amore siete stanchi di lottare e avete bisogno di tranquillità. Amate vincere e raggiungere il traguardo e per questo dovete affrontare forti competizioni.

Vergine – Tutto ciò che fate ora avranno successo in futuro. Potreste essere in pensiero per una persona, l’astrologo Paolo Fox raccomanda di non cedere a qualche provocazione. Qualcuno desidera cambiare vita e lavoro, già da tempo ci state pensando.

Bilancia – In questo periodo, anche coloro che hanno qualche problema possono andare avanti e sperare in un miglioramento. Potrebbero esserci dei licenziamenti all’interno di un’azienda oppure una scelta da fare entro fine anno. È il momento giusto per parlare ed esprimere le proprio necessità.

Scorpione – La Luna è nel segno in compagnia di Sole e Mercurio. Sarà una settimana importante, soprattutto la giornata di mercoledì. Le complicazioni ci sono ma avete la potenza di spazzare via tutto ciò che vi crea disagio. Non sono da sottovalutare nuovi amori.

Sagittario – Venere entrerà nel vostro segno il primo giorno di novembre. Questo lunedì regala emozioni, soprattutto se frequentate le persone dei Gemelli e della Bilancia. Le giornate di mercoledì e giovedì promettono belle opportunità e domenica vivrete emozioni speciali. Chi ha vissuto una brutta crisi ora può recuperare.

Capricorno – È arrivato il momento di fare nuove acquisizioni. Da novembre chi ha un debito o un problema sentimentale, è molto probabile che non riuscirà a risolvere i problemi. L’importante è saper affrontare le difficoltà della vita. Molti valutano nuove opportunità.

Acquario – In questo periodo dovete mettere a posto molte cose, incluse certe questioni economiche. All’ultimo momento potreste cambiare lavoro o risolvere i problemi degli altri. Lunedì e martedì potreste sentirvi stanchi ma nel fine settimana vi riprenderete. La giornata migliore per risanare una crisi è venerdì.

Pesci – Belle notizie in arrivo. Tutta l’energia che avete in questa giornata di lunedì può riversarsi in amore. Anche se non siete alla ricerca di nuove storie potreste ricevere una bella proposta. Se un progetto di lavoro non funziona come vorreste, iniziate a fare qualche cambiamento.